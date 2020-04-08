У Києві коронавірусом захворіли троє медиків, - Кличко

І поки у Києві зростає кількість випадків захворювання коронавірусом, в Київі коронавірусом захворіли троє медиків. Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в лікарні були госпіталізовані вісім пацієнтів.

"Захворіли (за минулу добу - ред.) ще 8 жінок віком від 20 до 67 років. Шестеро чоловіків від 43-х до 51-го року. Один хлопець 16-ти років. Серед киян, що захворіли за минулу добу троє медиків", - заявив Кличко.

Крім того, у Рівненській області підтвердили коронавірус у п'яти медсестер Сарненської ЦРЛ. Всього в Рівненській області зафіксовано 51 випадок коронавіруса.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

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