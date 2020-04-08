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08 апреля 2020, среда, 12:25 187
Происшествия 2020-04-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора открыл дело по факту обстрела боевиками автомобиля журналистов в Донецкой области

Офис генпрокурора открыл дело по факту обстрела боевиками автомобиля журналистов в Донецкой области

Елизавета Драбкина
Боевики, Ситуация в зоне ООС, обстрел автомобиля
Боевики обстреляли автомобиль журналистов Фото: штаб ООС
Боевики обстреляли автомобиль журналистов Фото: штаб ООС

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрела боевиками автомобиля журналистов телеканала "Украина" в Красногоровке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сказано в нем.

По данным следствия, 7 апреля около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады Вооруженных сил.

Вследствие атаки боевиков транспортное средство было разрушено, пассажиры не пострадали.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных ВСУ нет, силы ОС повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс и ранили одного оккупанта.

7 апреля местная жительница была ранена в результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области.

5 апреля Вооруженные силы сбили беспилотник в районе проведения операции Объединенных сил.

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