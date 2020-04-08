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08 апреля 2020, среда, 10:57 257
Общество 2020-04-08T10:58:14+03:00
Українські Новини
В Тернопольской области сотрудникам выплатили зарплату ящиками водки

В Тернопольской области сотрудникам выплатили зарплату ящиками водки

Таня Войтюк
Зарплата, Алкоголь, Тернопольская область, Предприятия
Алкоголь. Фото: ukr-online.com
Алкоголь. Фото: ukr-online.com

В условиях расширенных карантинных мер в Украине и усилении запретов, в Тернопольской области работникам предприятий выдали зарплату товаром.

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Вместо денежных выплат, работадатели решили решили расчитаться с сотрудниками алкоголем. Зарплату выдают в виде ящиков водки - по 10 штук в одни руки.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине может продлиться до 15 мая — так считает, в связи с чем украинцы сомневаются, что в этот период у них будут средства прокормить свои семьи. Так, большинство "протянет" на своих сбережениях меньше месяца.

Тем временем Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Также в связи с карантином появились более серьезные запреты, в числе которых ограничения для пенсионеров по посещению общественных мест.

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