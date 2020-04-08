В Тернопольской области сотрудникам выплатили зарплату ящиками водки

В условиях расширенных карантинных мер в Украине и усилении запретов, в Тернопольской области работникам предприятий выдали зарплату товаром.

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Вместо денежных выплат, работадатели решили решили расчитаться с сотрудниками алкоголем. Зарплату выдают в виде ящиков водки - по 10 штук в одни руки.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине может продлиться до 15 мая — так считает, в связи с чем украинцы сомневаются, что в этот период у них будут средства прокормить свои семьи. Так, большинство "протянет" на своих сбережениях меньше месяца.

Тем временем Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.