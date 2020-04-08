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08 апреля 2020, среда, 08:45 4361
Общество 2020-04-08T09:07:03+03:00
Українські Новини
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина

Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина

Анна Рудык
Кабмин, Пенсионеры, Карантин, карантин в Украине
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Пожилые люди в возрасте от 60 лет, которые находятся в наибольшей зоне риска заразиться коронавирусом, могут посещать магазины и аптеки на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Об этом говорится в разъяснении Кабмина.

Так, сообщается, что люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.

"Люди почтенного возраста является в группе повышенного риска, а поэтому требуют самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тем людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Они также должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности.

Также пенсионеры могут обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства.

"Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это как можно реже и планировать закупки на больший временной период. А наличие документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции или обсервации, а также не нарушил ли он разрешенное расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД", - отметили в Кабмине.

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. 

Также дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам.

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Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
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