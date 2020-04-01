Большинство украинцев "протянут" на своих сбережениях меньше месяца, — опрос "Рейтинга"

Карантин в Украине может продлиться до 15 мая — так считает, например, глава МВД Арсен Аваков. Тем временем украинцы сомневаются, что на время карантина у них будут средства прокормить свои семьи. Так, почти 60% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше, чем на месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

16% опрошенных отметили, что им хватит сбережений на срок до 2 месяцев, 7% — до 3 месяцев, 6% — до полугода, 3% — до года и более.

Также почти 80% переживают, что в стране наступит затяжной экономический кризис.

Более двух третьих взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства.

48% переживают из-за того, что не смогут купить необходимые продукты.

Указано, что лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки.

Согласно опросу, две трети отметили, что них была работа до введения карантина.

Среди них 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% — работают дистанционно, 32% — находятся в отпуске по собственному желанию и 4% — потеряли работу.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.

До этого карантин из-за коронавируса один раз продлили – до 24 апреля.