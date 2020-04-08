В МОЗ обнародовали показатель смертности от коронавируса в Украине

Показатель летальных случаев от коронавирусной инфекции в Украине составляет 3,1% при общем количестве заболевших близко 1,7 тысяч. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, смертность от COVID-19 в Украине значительно меньше, чем в некоторых странах Евросоюза.

"Показатель летальности в Украине сегодня составляет 3,1%. Если сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии 12,6%", - рассказал Ляшко.

По его словам, самый низкий показатель летальности фиксируют в Германии.

"Он не достигает 2%. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5%", - добавил Ляшко.

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Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385.