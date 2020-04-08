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08 квітня 2020, середа, 10:02 28
Суспільство 2020-04-08T12:00:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ оприлюднили показник смертності від коронавіруса в Україні

У МОЗ оприлюднили показник смертності від коронавіруса в Україні

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Смертність від коронавіруса
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Показник летальних випадків від коронавирусной інфекції в Україні складає 3,1% при загальній кількості захворілих близько 1,7 тисяч. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, смертність від COVID-19 в Україні значно менше, ніж у деяких країнах Євросоюзу.

"Показник летальності в Україні сьогодні становить 3,1%. Якщо порівнюємо з іншими країнами Європейського регіону, то побачимо, що в Іспанії показник летальності становить 9,9%, в Італії 12,6%", - розповів Ляшко.

За його словами, найнижчий показник летальності фіксують в Німеччині.

"Він не досягає 2%. А також у Південній Кореї, там на рівні 1,5%", - додав Ляшко.

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.

Раніше у МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавіруса під час походу в магазин.

Тим часом у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453. Станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

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