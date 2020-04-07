подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 23:42 31
Судебная власть 2020-04-07T23:42:35+03:00
Українські Новини
Суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском", - Портнов

Суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском", - Портнов

Надежда Комендантова
Андрей Портнов, Завод

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своем Youtube-канале.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам, сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском", - сказал он.

Согласно определению суда, которое обнародованном Портнов, в суд обратилась  гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.

Напомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.

Также Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.

Больше новостей о: Андрей Портнов Завод "Кузня на Рыбальском" Кузня на Рыбальском Петр Порошенко

Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей
Зеленский изменил состав СНБО
Новости
"АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров 23:55
ПАО
Суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском", - Портнов 23:42
АМКУ открыл дело против фармкомпании за рекламу "средства от COVID-19" 23:07
Рассмотрение "антиколомойского закона" хотят затянуть, - Разумков 22:45
Зеленский. Скриншот видео
Буряком занялись СБУ и МВД: Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья 22:15
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok