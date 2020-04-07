Суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском", - Портнов

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своем Youtube-канале.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам, сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском", - сказал он.

Согласно определению суда, которое обнародованном Портнов, в суд обратилась гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.

Напомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.

Также Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.