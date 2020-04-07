Спочатку відкриють маленькі магазини. У ЗМІ з'явився приблизний план пом'якшення карантину

Карантин почнуть пом'якшувати поступово з середини квітня, почавши з відкриття невеликі магазини і продовживши відновленням роботи ТРЦ. Поетапний план пом'якшення карантину опублікувало видання LB.ua з посиланням на свої джерела.

Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

З 1 травня життя повернеться в інші магазини та торгові центри. Тоді ж відкриють перукарні.

Навчальний процес у школах відновлять орієнтовно в середині травня. Також дозволять роботу ресторанам і барам, які зараз працюють тільки на винос або доставку їжі.

Відкриття кордонів поки не планується. Вони можуть бути закритими до кінця червня, як і аеропорти. Обмеження на виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

У той же час, святкувати Великдень не заборонять. Українці зможуть ходити один до одного в гості, хоча це порушує карантинні норми. Поліція не буде суворо стежити за цим.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що поки рано говорити про терміни завершення карантину.

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозував, що карантин буде мінімум до 15 травня.