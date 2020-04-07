Зеленский обсудил с Кабмином проведение пасхальных праздников

Президент Владимир Зеленский обсудил с Кабинетом Министров вопрос проведения пасхальных праздников в безопасном формате в то время, как Минздрав не готов назвать сроки завершения карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19. Обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время пасхальных праздников... Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн", - сказано в нем.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, необходимо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно.

Также Офис Президента анонсировал запуск в открытом доступе отчетов всех больниц по их обеспечению средствами защиты и медицинским оборудованием.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, что необходимо для улучшения условий их работы.

Как сообщали Українськi Новини, власть обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности на Пасху, включая ограничение массового скопления людей и режим проведения богослужений.

Ранее Офис Президента заявлял, что власть ведет переговоры с медиагруппами о трансляции пасхальных богослужений.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

Карантин в Украине продлен пока до 24 апреля.