подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 18:48 25
Президент 2020-04-07T18:55:15+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Кабмином проведение пасхальных праздников

Зеленский обсудил с Кабмином проведение пасхальных праздников

Ярина Вацяк
Кабмин, Пасха, Владимир Зеленский, Пасха-2020
Пасха
Пасха

Президент Владимир Зеленский обсудил с Кабинетом Министров вопрос проведения пасхальных праздников в безопасном формате в то время, как Минздрав не готов назвать сроки завершения карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19. Обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время пасхальных праздников... Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн", - сказано в нем.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, необходимо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно.

Также Офис Президента анонсировал запуск в открытом доступе отчетов всех больниц по их обеспечению средствами защиты и медицинским оборудованием.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, что необходимо для улучшения условий их работы.

Как сообщали Українськi Новини, власть обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности на Пасху, включая ограничение массового скопления людей и режим проведения богослужений.

Ранее Офис Президента заявлял, что власть ведет переговоры с медиагруппами о трансляции пасхальных богослужений.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

Карантин в Украине продлен пока до 24 апреля.

Больше новостей о: Кабмин Пасха Владимир Зеленский Пасха-2020

На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд
В марте международные резервы существенно сократились
Новости
Зеленский изменил состав СНБО 19:00
Зеленский обсудил с Кабмином проведение пасхальных праздников 18:48
О том, как украинцы будут праздновать Пасху на карантине, расскажут до 12 апреля 18:42
Руководство СБУ открыло свои декларации, - НАПК 18:40
Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей 18:14
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok