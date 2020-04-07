Зеленський обговорив з Кабміном проведення великодніх свят

Президент Володимир Зеленський обговорив з Кабінетом Міністрів питання проведення великодніх свят у безпечному форматі в той час, як МОЗ не готове назвати терміни завершення карантину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний звіт уряду і всіх відомств, залучених в боротьбу з поширенням COVID-19. Обговорили поліпшення інформування людей про епідемію під час великодніх свят... Зеленський заслухав інформацію уряду про проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, а також про можливості здійснення богослужінь онлайн", - сказано в ньому.

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, необхідно працювати над тим, щоб великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно.

Також Офіс Президента анонсував запуск у відкритому доступі звітів усіх лікарень щодо їх забезпечення засобами захисту і медичним обладнанням.

"Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби і прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій, що необхідно для поліпшення умов їх роботи.

Як повідомляли Українські Новини, влада обговорює додаткові заходи щодо забезпечення безпеки на Великдень, включаючи обмеження масового скупчення людей і режим проведення богослужінь.

Раніше Офіс Президента заявляв, що влада веде переговори з медіагрупою про трансляцію пасхальних богослужінь.

Православна Великдень цього року відзначатимуть 19 квітня.

Карантин в Україні продовжено поки до 24 квітня.