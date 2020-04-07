Говорити про терміни завершення карантину поки рано, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що поки рано говорити про терміни завершення карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Говорити, коли закінчиться карантин, поки занадто рано. Навпаки, ми знаходимося на порозі піку коронавірусного захворювання в Україні", - сказав міністр.

Він зазначив, що в піковій фазі кількість хворих збільшується настільки, що їм не вистачає місць у лікарнях.

Також Степанов закликав українців дотримуватися встановлених на період карантину обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ повідомили, що для зняття карантину через 2 тижні громадяни повинні дотримуватися карантинні обмеження.

Тим часом, позаштатний радник президента Володимира Зеленського, співорганізатор iForum Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.