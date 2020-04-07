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07 апреля 2020, вторник, 12:42 2358
Общество 2020-04-07T12:42:13+03:00
Українські Новини
В МОЗ назвали условие для окончания карантина через 2 недели

В МОЗ назвали условие для окончания карантина через 2 недели

Ольга Фандорина
Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Коронавирус. Фото: Нацгвардия
Карантин. Коронавирус. Фото: Нацгвардия

Пока в Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик, сообщается, что для снятия карантина через 2 недели граждане должны соблюдать карантинные ограничения. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, соблюдение простых противоэпидемических правил значительно затормозит процесс распространения вируса, что поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.

"Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны", - заявил Ляшко.

В противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

"Если мы не будем соблюдать карантинные меры, есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

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