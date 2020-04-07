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07 апреля 2020, вторник, 17:35 94
Происшествия 2020-04-07T18:36:18+03:00
Українські Новини
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС

Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС

Ярина Вацяк
Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Радиационный фон

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявляет, что в Чернобыльской зоне отчуждения площадь пожара, который устроил 27-летний житель села Раговка, увеличилась до 35 га.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га", - сказано в нем.

К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГосЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области.

Пожарными самолетами осуществлено 9 сбросов воды - 72 тонны.

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/ч. , Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар.

Ранее Чернобыльскую зону закрыли на карантин.

Тем временем в Украине запустили виртуальные путешествия в Припять.

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