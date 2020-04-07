Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася, радіаційний фон в нормі, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявляє, що в Чорнобильській зоні відчуження площа пожежі, яку влаштував 27-річний житель села Рагівка, збільшилася до 35 га. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини. "Станом на 14:15 унслідок пориву вітру відбулося поширення вогню по трав'яного настилу на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 га", - сказано в ньому. До місця пожежі направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС і планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області. Пожежними літаками здійснено 9 скидів води - 72 тонни. "Радіаційний фон по м. Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,013 мР\/год , Київська область - в межах 0,011 мР\/год. При допустимому фоні 0,05 мР\/год). У зоні відчуження рівень потужності еквівалентної дози гама випромінювання - 0,021 мР\/год", - наголошується в повідомленні. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wsCQpAd0TCE" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Раніше Чорнобильську зону закрили на карантин. Тим часом в Україні запустили віртуальні подорожі в Прип'ять.