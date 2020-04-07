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07 квітня 2020, вівторок, 17:34 21
Події 2020-04-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася, радіаційний фон в нормі, - ДСНС

Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася, радіаційний фон в нормі, - ДСНС

Ярина Вацяк
ЧАЕС, Пожежа в Чорнобильській зоні, радіаційний фон

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявляє, що в Чорнобильській зоні відчуження площа пожежі, яку влаштував 27-річний житель села Рагівка, збільшилася до 35 га.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини.

таном на 14:15 унслідок пориву вітру відбулося поширення вогню по трав'яного настилу на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 га", - сказано в ньому.

До місця пожежі направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС і планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області.

Пожежними літаками здійснено 9 скидів води - 72 тонни.

"Радіаційний фон по м. Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,013 мР/год , Київська область - в межах 0,011 мР/год. При допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження рівень потужності еквівалентної дози гама випромінювання - 0,021 мР/год", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа.

Раніше Чорнобильську зону закрили на карантин.

Тим часом в Україні запустили віртуальні подорожі в Прип'ять.

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Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася, радіаційний фон в нормі, - ДСНС
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