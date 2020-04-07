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07 апреля 2020, вторник, 17:12 116
Общество 2020-04-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Житомире священники причащали прихожан, несмотря на карантин

В Житомире священники причащали прихожан, несмотря на карантин

Елена Новикова
Карантин, Причастие, Служба, Благовещение, карантин в Украине, Карантин в Житомире
Благовещение в Житомире. Фото: zhitomir.info
Благовещение в Житомире. Фото: zhitomir.info

В Житомире на Благовещение, 7 апреля, у Спасо-Преображенского собора собрались более 60 прихожан. Они образовали очерень к таинству причастия, в то время, как с 6 апреля в Украине действуют новые ограничения на период карантина. Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

По словам журналиста издания, у собора людей просили держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски. Также просили после причастия не задерживаться. На месте присутствовали экипажи патрульной полиции.

Благовещение в житомирском соборе. Фото: zhitomir.infoБлаговещение в житомирском соборе. Фото: zhitomir.info

Также сообщается, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.

В патрульной полиции рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.

"Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопления людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они взяли все, пошли", - рассказали в патрульной полиции.

Благовещение в Житомине в Спасо-Преображенском соборе. Фото: zhitomir.infoБлаговещение в Житомине в Спасо-Преображенском соборе. Фото: zhitomir.info

Как сообщали Українські Новини, Владимирский собор провел литургию на Благовещение в открытом режиме с соблюдением правил карантина, а Киево-Печерская Лавра провела литургию в закрытом режиме.

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