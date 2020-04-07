Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,09 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,09-27,12 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тим часом економісти розповіли, чого чекати від курсу валют.