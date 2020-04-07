Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,09 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,09-27,12 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,11 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH\/USD до 27,10 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH\/USD. У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH\/USD. Тим часом економісти розповіли, чого чекати від курсу валют.