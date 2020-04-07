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07 квітня 2020, вівторок, 17:01 3
Фінанси 2020-04-07T17:18:40+03:00
Українські Новини
Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют

Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,09 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,09-27,12 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,08-27,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тим часом економісти розповіли, чого чекати від курсу валют.

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