У Володимирському соборі розповіли, як будуть святити паску і проводити богослужіння

Володимирський собор (Українська православна церква Київського патріархату) має намір провести великодню службу в приміщенні храму, а освятити паску кожен парафіянин зможе персонально у священика після того, як провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі, Про це Українським Новинам повідомив пресцентр УПЦ КП. "Буде священик, до якого можна буде підійти і освятити паску", - сказали в УПЦ. Сама пасхальна служба буде проходити у храмі, але остаточне рішення поки не прийнято. УПЦ зазначила, що Володимирський собор здатний навіть в умовах карантину помістити мінімум 100 парафіян, не порушуючи обмежувальні заходи. Як повідомляли Українські Новини, постійний Священний Синод Елладської церкви, який проводився позапланово 1 квітня в режимі телеконференції, вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня в той час як українська влада на великодні свята карантин хочуть посилити і транслюватиме богослужіння по ТБ. В 2020 році православний Великдень відзначатимуть 19 квітня, а католики на тиждень раніше - 12 квітня.