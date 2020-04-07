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07 апреля 2020, вторник, 16:34 926
Общество 2020-04-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
Владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома" по трем городам Львовской области

Владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома" по трем городам Львовской области

Елена Новикова
Трускавец, Карантин, Дрогобыч, Коронавирус, Социальная акция, карантин в Украине, Стебник, Коронаврус в Украине

Во Львовской области владелец ритуальной фирмы "Вечность" Степан Пиряник проехался с гробом с надписями "Карантин", "Сиди дома" по трем городам области. Эту необычную акцию мужчина объяснил желанием призвать жителей соблюдать условия карантина, новые ограничения которого стали вступили в силу 6 апреля. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

По словам Степана Пиряника, акцию провели еще в воскресенье, 5 апреля. Владелец похоронного фирмы вместе с водителем проехали на катафалке из Трускавца через Стебник в Дрогобыч с пустым черным гробом. На сам гроб белой краской нанесли надписи "Карантин" и "Сиди дома". А на катафалк наклеили перечеркнутую надпись "Covid-19" и еще один - "Stop Covid-19"

Сообщается, что таким образом владелец фирмы хотел повлиять на людей, которые не соблюдают условий карантина.

"Я был от начала карантина на самоизоляции, придерживался четко, как должно быть. И тут возникла необходимость поехать на работу в Дрогобыч машиной. И я был ошарашен, сколько людей просто на улице болтается. А наша компания производит гроба. И решил именно для людей, которым ничего уже не помогает, совместно с журналистами решили провести такую ​​акцию. Может, хоть таким способом мы их убедили. Я понимаю, что, может, это жестко, но тем не менее", - говорит Степан Пиряник.

Также Пиряник уточнил, что акцию они провели однократно и после негативных отзывов решили больше такого не повторять.

Как сообщали Українські Новини,  по состоянию на 7 апреля 9:00 во Львовской области зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусом.

Также согласно распоряжению Кабмина за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

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