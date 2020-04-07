Власник похоронної фірми возив труну з написом "Сиди вдома" у трьох містах Львівщини

У Львівській області власник ритуальної фірми "Вічність" Степан Піряник проїхався з труною з написами "Карантин", "Сиди вдома" по трьох містах області. Цю незвичайну акцію чоловік пояснив бажанням закликати жителів дотримуватись умов карантину, нові обмеження якого стали набули чинності 6 квітня. Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.

За словами Степана Пиряника, акцію провели ще в неділю, 5 квітня. Власник похоронної фірми разом з водієм проїхали на катафалку з Трускавця через Стебник в Дрогобич з порожньою чорною труною. На саму труну білою фарбою нанесли написи "Карантин" і "Сиди вдома". А на катафалк наклеїли перекреслений напис "Covid-19" і ще один - "Stop Covid-19"

Повідомляється, що таким чином власник фірми хотів вплинути на людей, які не дотримуються умов карантину.

"Я був від початку карантину на самоізоляції, дотримувався чітко, як повинно бути. І тут виникла необхідність поїхати на роботу в Дрогобич машиною. І я був ошелешений, скільки людей просто на вулиці бовтається. А наша компанія виробляє труни. І вирішив саме для людей, яким нічого вже не допомагає, спільно з журналістами вирішили провести таку акцію. Може, хоч таким способом ми їх переконали. Я розумію, що, може, це жорстко, але тим не менше", - каже Степан Піряник.

Також Піряник уточнив, що акцію вони провели одноразово і після негативних відгуків вирішили більше такого не повторювати.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7 квітня 9:00 у Львівській області зафіксували 29 випадків зараження коронавірусом.

Також згідно з розпорядженням Кабміну за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.