На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд

Кабинет Министров, как и ранее, намерен предложить Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 19,681 млрд гривен до 192,258 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram канале, передают Українські Новини.

В январе текущего года Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в размере 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Кабмином на данный момент изменениями в госбюджет на текущий год предлагается увеличить расходы на ПФ со 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.

При этом Шмыгаль надеется, что парламент оперативно соберется и проголосует за изменения в госбюджет на текущий год.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для единоразовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.