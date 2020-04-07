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07 апреля 2020, вторник, 15:58 5749
Финансы 2020-04-07T23:48:35+03:00
Українські Новини
На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд

На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд

Сергей Жолобецкий
Кабмин, Госбюджет, Пенсии, Пенсионный фонд, индексация пенсий, выплата пенсий, дотация, выплата пенсионерам
Для индексации пенсий хотят выделить 20 млрд
Для индексации пенсий хотят выделить 20 млрд

Кабинет Министров, как и ранее, намерен предложить Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 19,681 млрд гривен до 192,258 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram канале, передают Українські Новини.

В январе текущего года Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в размере 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Кабмином на данный момент изменениями в госбюджет на текущий год предлагается увеличить расходы на ПФ со 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.

При этом Шмыгаль надеется, что парламент оперативно соберется и проголосует за изменения в госбюджет на текущий год.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для единоразовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

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