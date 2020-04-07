Частным клиникам разрешено делать тесты на коронавирус, - Минздрав

Проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса COVID-19, которым в Украине уже заболели 1462 человек, разрешено частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощность.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения о коронавирусе.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование", - сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 7 апреля.

Как сообщали Українські Новини, в Украине коронавирусом заразились более 100 детей, 34 из них — госпитализированы.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса. От коронавируса умерла женщина, работница Вооруженных сил одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.