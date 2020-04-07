Экс-депутат Рады Микитась обжаловал залоги на сумму 180 млн гривен, которые ему назначили

Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который взыскал в госбюджет 80 млн гривен его залога и назначил новый залог 100 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Высшего антикоррупционного суда.

Апелляцию подал его адвокат Александр Лысак.

Апелляция будет рассмотрена 9 апреля в 11:30.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Микитась является сыном владельца компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрея Вавриша. Анонимный Telegram-канал пранкера "Джокера" сообщил о том, что Микитась в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда" купил 13 квартир на 11 млн гривен.

20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.

До этого в ПАО "Киевметрострой" заявили об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася.