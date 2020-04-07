Самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено в тестовом режиме.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в эфире телеканала "Прямий", передают Українськi Новини.

"Мы не отслеживаем полностью передвижение людей. Только в момент, когда приходит push-сообщение, оно приходит до 10 раз в день, у человека включается геолокация. Нужно будет сделать свое фото... и в этот момент отслеживается геолокация", - сказал он.

Федоров также отметил, что это приложение было разработано буквально в течение 4 дней.

По словам министра, неиспользование приложения по сути является нарушением режима карантина, что предусматривает определенные штрафы.

Он также отметил, что приложение находится все еще в режиме тестирования, поэтому окончательная версия приложения может выглядеть иначе.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Тем временем, в КГГА рассказали, как будут проверять соблюдение самоизоляции.