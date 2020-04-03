К вам могут приехать домой. В КГГА рассказали, как будут контролировать соблюдение самоизоляции

Самоизоляцию пациентов будут проверять, позвонив по телефону, или при очном визите Национальной полиции, служащих ЖКХ или врачей. Об этом рассказал советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко во время пресс-конференции.

"Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько она придерживается режима самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", – подчеркнул Бондаренко.

Он рассказал, что сейчас около 37 человек находятся в самоизоляции. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, которые заболели COVID-19 и те, с кем контактировали больные. Он рассказал, как выявляют людей, которым необходимо самоизолироваться.

"По телефону сначала выявляются контактеры лиц, которые инфицированы коронавирусом. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – сообщил советник мэра.

Он рассказал, что в Киеве уже работает Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными легкой формы, которые лечатся дома и лицами, которые контактировали с больными.

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Как сообщали Українські Новини, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" в Верховной Раде заявляют, среди депутатов от их фракции нет находящихся на лечении или в самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Кроме того, врачи рассказали, каких правил нужно придерживаться на самоизоляции.