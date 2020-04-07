Самоізоляцію українців начали перевіряти через мобільний додаток

Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції запущено в тестовому режимі.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Ми не відстежуємо повністю пересування людей. Тільки в момент, коли приходить push-повідомлення, воно приходить до 10 разів на день, у людини включається геолокація. Потрібно буде зробити своє фото... і в цей момент відстежується геолокація", - сказав він.

Федоров також зазначив, що цей додаток було розроблено буквально протягом 4 днів.

За словами міністра, невикористання програми по суті є порушенням режиму карантину, що передбачає певні штрафи.

Він також зазначив, що програма знаходиться все ще в режимі тестування, тому остаточна версія програми може виглядати інакше.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано розповсюдження коронавирусной інфекції.

Тим часом у КМДА розповіли, як будуть перевіряти дотримання самоізоляції.