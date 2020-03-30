В Украине обязали проходить самоизоляцию всем гражданам, которые вернулись из "коронавирусных" стран

Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в постановлении правительства №241 от 29 марта, передают Українськi Новини.



"Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине (кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), считаются такими, которые имели контакт с больным указанной болезнью, и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями", - сказано в документе.



Кроме того, лица, имевшие контакт с больным COVID-19, или болеющие указанной болезнью и не требующие госпитализации, являются лицами, которые нуждаются в самоизоляции.



Срок самоизоляции должен определять лечащий врач.



Лицам на самоизоляции разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния не менее 1,5 м.



Как сообщали Українськi Новини, полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции.



Кроме того, каких правил необходимо придерживаться больному при наличии инфекции в организме в домашней самоизоляции.