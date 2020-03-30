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  • В Украине обязали проходить самоизоляцию всем гражданам, которые вернулись из "коронавирусных" стран
30 марта 2020, понедельник, 11:05 120
Кабмин 2020-03-30T11:05:43+03:00
Українські Новини
В Украине обязали проходить самоизоляцию всем гражданам, которые вернулись из "коронавирусных" стран

В Украине обязали проходить самоизоляцию всем гражданам, которые вернулись из "коронавирусных" стран

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Эвакуация украинцев, самоизоляция
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в постановлении правительства №241 от 29 марта, передают Українськi Новини.

"Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине (кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), считаются такими, которые имели контакт с больным указанной болезнью, и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями", - сказано в документе.

Кроме того, лица, имевшие контакт с больным COVID-19, или болеющие указанной болезнью и не требующие госпитализации, являются лицами, которые нуждаются в самоизоляции.

Срок самоизоляции должен определять лечащий врач.

Лицам на самоизоляции разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния не менее 1,5 м.

Как сообщали Українськi Новини, полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции. 

Кроме того, каких правил необходимо придерживаться больному при наличии инфекции в организме в домашней самоизоляции. 

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