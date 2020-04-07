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07 апреля 2020, вторник, 13:54 128
Общество 2020-04-07T13:56:25+03:00
Українські Новини
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса

Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Киево-Святошинский район, Обуховский район, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Киеве 279 случаев Covid-19, по состоянию на вторник из 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киевской области 31 случай зафиксирован в Обуховском районе, 23 - в Киево-Святошинском.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Обуховском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Козин, Романков, Украинка и Обухов, в Киево-Святошинском районе случаи заболевания установлены в городах Вишневое и Боярка, также в селах Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Крюковщина, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Также 7 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, по 5 случаев - в Буче и Вышгороде, 4 - в Белой Церкви, по 3 случая - в Броварах, Ирпене и Васильковском районе, по 2 случая - в Броварском, Мироновском районах и в Фастове, по 1 случаю - в Бориспольском, Ставищенском, Белоцерковском и Макаровском районах, в Ворзеле, Гостомеле и селе Коцюбинское.

Среди заболевших 6 детей: 3 - в Козине, по 1 - в Лесниках, Гатном и Борисполе.
Отмечается, что 4 из заболевших выздоровели, 5 - умерли (новых случаев за сутки нет).

Также сообщается, что в Киевской области имеют подозрение на заражение коронавирусом 442 человека, больше всего в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.

Медицинское наблюдение установлено за 1 199 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом

Кроме того, в Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса. 

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