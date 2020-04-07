Де в Київській області найбільше випадків коронавірусу

У той час, як у Києві 279 випадків Covid-19, станом на вівторок 97 підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Київській області, 31 випадок зафіксовано в Обухівському районі, 23 - у Києво-Святошинському.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.



В Обухівському районі випадки захворювання на коронавірус підтверджено в населених пунктах Козин, Плюти, Українка та Обухів, в Києво-Святошинському районі - в містах Вишневе і Боярка, також в селах Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Крюківщина, Святопетрівське і Софіївська Борщагівка.



Також 7 випадків захворювання підтверджено в Борисполі, по 5 випадків - в Бучі та Вишгороді, 4 - в Білій Церкві, по 3 випадки - в Броварах, Ірпені та Васильківському районі, по 2 випадки - в Броварському, Миронівському районах та в Фастові, по 1 випадку - в Бориспільському, Ставищенському, Білоцерківському та Макарівському районах, у Ворзелі, Гостомелі та селі Коцюбинське.



Серед захворілих 6 дітей: 3 - в Козині, по 1 - у Лісниках, Гатному і Борисполі.



Зазначається, що 4 хворих одужали, 5 - померли (нових випадків за добу немає).

Також повідомляється, що в Київській області мають підозру на зараження коронавірусом 442 людини, найбільше в Києво-Святошинському (101) і в Обухівському (74) районах.



Медичне спостереження встановлено за 1 199 контактними особами.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом.



Крім того, у Києві з'явився "Плаквеніл" для лікування коронавіруса.