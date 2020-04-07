В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нарушение карантина и открыли 1 уголовное производство

Полиция Киева открыла 1 уголовное производство по факту подвержения риску заражением коронавирусом и еще 3 - за нарушение карантинных ограничений, в то время, как в Киеве зафиксировали уже 279 случаев заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Также открыли одно уголовное производство по постановке лица в опасность заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что полиция составила уже 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер.

По первым 5 в бюджет взыскано 91,8 тыс. гривен.

Кличко напомнил, что работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который создала власть.

Он отметил, что в группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тыс. киевлян - это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.

"На сегодня мониторинговый центр уже осуществил почти 1,5 тыс. результативных контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, пребывание в самоизоляции, о контактах за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", - добавил он.

Мэр Киева отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

Как сообщали Українськi Новини, всего полиция составила около 4 тыс. админпротоколов о нарушении режима карантина в Украине.

Также в столице на двухнедельной обсервации находятся 207 человек.