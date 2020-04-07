У Києві склали майже 600 адмінпротоколів за порушення карантину і відкрили 1 кримінальне провадження

Поліція Києва відкрила 1 кримінальне провадження за фактом подвержения ризику зараженням коронавірусом і ще 3 - за порушення карантинних обмежень, в той час, як у Києві зафіксували вже 279 випадків зараження коронавірусом.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Також відкрили одне кримінальне провадження щодо постановки особи в небезпеку зараження вірусом. І три кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що поліція склала вже 574 адміністративних протоколи на порушників обмежувальних заходів.

По першим 5 до бюджету стягнуто 91,8 тис. гривень.

Кличко нагадав, що працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила влада.

Він зазначив, що в групу ризику, яку контролює центр, увійшли майже 40 тис. киян - це ті, хто прибув з країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував з хворими.

"На сьогодні моніторинговий центр вже здійснив майже 1,5 тис. результативних контактів для отримання інформації - дзвінків і опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. В тому числі і емоційну підтримку або психологічну допомогу. Важливий аспект роботи центру - моніторинг дотримання певними категоріями правил самоізоляції або обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт з центром, 100 відсотків будуть мати справу з правоохоронцями", - додав він.

Мер Києва зазначив, що інформація про киян, які знаходяться в базі моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.

Як повідомляли Українські Новини, поліція становила близько 4 тис. адмінпротоколів про порушення режиму карантину в Україні.

Також у столиці на двотижневої обсервації знаходяться 207 осіб.