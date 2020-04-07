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07 апреля 2020, вторник, 12:58 10
Общество 2020-04-07T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек

В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Коронавирус, обсервация
Обсервация. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Обсервация. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Киевская городская государственная администрация подготовила 4 базы, всего Киев может предоставить 3 тыс. мест для обсервации возвращающихся из-за границы киевлян.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. Это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить 3 тыс. мест для тех, кто будет проходить обсервацию", - сказал Кличко.

По словам мера, сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице.

Кроме того на днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, возвращающимися из-за рубежа, однако пока не известно сколько среди них будет киевлян.

Как сообщали Українськi Новини, согласно решению правительства, украинцы, которые вернутся из-за границы после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Кроме того, Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы. 

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