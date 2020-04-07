підписатися на розсилку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 квітня 2020, вівторок, 11:42 14
Силові структури 2020-04-07T11:53:54+03:00
Українські Новини
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в армії
Коронавірус
Коронавірус

У Збройних силах зафіксована перша смерть від коронавірусу, кількість хворих збільшилася на 1 до 4.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

таном на 07:00 7 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - сказано в ньому.

Повідомляється, що від коронавірусу померла жінка, працівниця Збройних сил однієї з військових частин з Івано-Франківської області.

З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом гостре респіраторне захворювання.

27 березня її стан погіршився, вона була госпіталізована, 30 березня - переведена у реанімаційне відділення, а 6 квітня о 6:00 померла.

Діагноз COVID-19 був підтверджений увечері 6 квітня.

Також зазначається, що на даний момент на ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 87 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 18 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 7 квітня, в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу Коронавірус в армії

В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб
У всьому світі на коронавірус захворіли понад 1,3 млн осіб. Дані на 7 квітня
Новини
МЗС вимагає від Росії скасувати призов на військову службу у Криму 12:09
Виробник квасу тепер випускає дезінфектори 11:53
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
За день МОЗ отримав понад 500 підозр на коронавірус 11:36
Персонал операторів ГРМ має засоби захисту і гарантовану оплату праці, - РГК 11:33
більше новин
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися 08:21 Інфографіка
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому 12:34
У лікарнях лікуються 624 хворих на коронавірус, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19 13:52 Карта
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
"Хенкель в Україні" підтримує заходи з протидії COVID-19 і допомагає медикам 09:39
більше новин
Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист 15:35
В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей 22:08 Інфографіка
Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості, - звернення Бахматюка до Венедіктової 09:27
Зеленський не буде зобов'язувати Кучму і Єрмака відкликати підписи під рішенням про консультативну раду в ТКГ 17:25
Коронавірус
Карантин посилюють. Як будуть карати порушників нових правил 22:49
більше новин
У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok