В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У Збройних силах зафіксована перша смерть від коронавірусу, кількість хворих збільшилася на 1 до 4. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини. "Станом на 07:00 7 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - сказано в ньому. Повідомляється, що від коронавірусу померла жінка, працівниця Збройних сил однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом гостре респіраторне захворювання. 27 березня її стан погіршився, вона була госпіталізована, 30 березня - переведена у реанімаційне відділення, а 6 квітня о 6:00 померла. Діагноз COVID-19 був підтверджений увечері 6 квітня. Також зазначається, що на даний момент на ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 18 осіб. Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 7 квітня, в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки. Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.