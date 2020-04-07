В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У Збройних силах зафіксована перша смерть від коронавірусу, кількість хворих збільшилася на 1 до 4.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 7 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - сказано в ньому.

Повідомляється, що від коронавірусу померла жінка, працівниця Збройних сил однієї з військових частин з Івано-Франківської області.

З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом гостре респіраторне захворювання.

27 березня її стан погіршився, вона була госпіталізована, 30 березня - переведена у реанімаційне відділення, а 6 квітня о 6:00 померла.

Діагноз COVID-19 був підтверджений увечері 6 квітня.

Також зазначається, що на даний момент на ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 87 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 18 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 7 квітня, в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.