Шмыгаль в марте заработал в 2,5 раза больше, чем в феврале

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за март составила 46 тыс. гривен, в то время, как в феврале ему начислили 18 088 гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Шмыгалю в марте, составила 45 994 гривны, из них должностной оклад - 45 994 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 968 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 37 025 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, то Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год, дом и земельные участки.

Также Кабинет Министров предлагает до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.