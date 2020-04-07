Комаровский рассказал, что нужно знать о масках и респираторах при пандемии коронавируса

Несмотря на то, что украинские власти обязали всех использовать маски в общественных местах, маска никак не может защитить от коронавируса, который летает в воздухе, она нужна лишь тем, кто болен, чтобы уменьшить вероятность заражения окружающих.

О том, каике есть маски и респираторы и как они защищают от коронавируса Covid-19, которым уже заразились в Украине более 1319 человек, рассказал детский врач доктор Евгений Комаровский.

Для чего нужна маска

"Для чего нужна маска? Когда вы кашляете или чихаете, то ваши сопли и слюни остаются на маске. А именно в каплях слюны, именно в каплях слюны, мокроты и находится максимальная концентрация вируса, именно капли разлетаются на огромные расстояния", - говорит Комаровский.

Он отметил, что именно поэтом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что маску должен носить больной человек. При этом вирус через маску проникает, но резко сокращает вероятность заражения, поскольку он не разлетается так, как без маски.

"Маска не в состоянии защитить здорового человека", - еще раз подчеркнул доктор.

Правительство многих стран, в том числе и Украины, обязывает граждан носить маски везде, вопреки советам ВОЗ, тем самым увеличивая риск заражения от человека с инкубационным периодом коронавируса. Власти рассматривают всех, как потенциально больных.

При этом, по словам Комаровского, человек, который уже заразился, но у него еще нет симптомов, скорее передаст вирус, если будет ходить в маске. От человека с инкубационным периодом можно заразиться только при тесном контакте. Когда человек носит долго маску, она становиться влажной, ее постоянно хочется поправить. В то же время на этой маске собираются вирусы, которые легко перенести руками после того, как ее человек поправил. Для этого нужно всего лишь поправить маску и пойти в магазин.

Разновидность и эффективность респираторов

При этом респираторы в отличии от маски могут защитить от вируса человека, который его носит. Респиратор хорошо фиксируется на лице и воздух, который вдыхается, проходит через фильтр. Воздух, который выдыхается, уже не фильтруется. При этом он также, как и маска, собирает на себе все вирусы.

По мнению Комаровского, респираторы должны носить только медики и люди, тесно контактирующие с больными.

Так, респиратор FFP2 может уберечь от вирусов на 90%, FFP3 - 98%.

При этом респираторы FFP2 должны носить медработники, а FFP3 - медработники, которые работают непосредственно с инфицированными больными.

Эффективность маски с угольным фильтром, из неопрена и хлопка

На вопрос о масках с угольным фильтром Комаровский ответил, что они, как и простые эффективны только для больных, чтобы не распространять вирус.

"Маски с любыми фильтрами и пропитками - чистый развод", - подчеркнул Комаровский, комментируя вопросы об эффективности масок из хлопка, со вставками и разными пропитками, которые предлагают купить в интернете.

"Любые маски помогают больному человеку не заражать здорового", - напомнил он.

Маски из Неопрена (черные со швом по середине, из этого материала делают костюмы для дайвинга), через которые легко дышать, также не могут спасти от вируса.

"Маска из неопрена хорошо поможет сохранить сопли и слюни, но от вируса не спасет", - подчеркивает Комаровский.

Можно ли использовать маску несколько раз

Лучше маски выкидывать после каждого использования.

По словам Комаровского, если такой выбрасывать маски после каждого использования нет, их можно собрать в полиэтиленовый пакет и простирать в горячей воде, чтобы они действительно простерилизовались.

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Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

Кроме того, Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу, а также назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.