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  • Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу
01 апреля 2020, среда, 05:40 448
Политика 2020-04-01T05:40:01+03:00
Українські Новини
Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу

Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу

Ярина Вацяк
Коронавирус, Симптомы коронавируса, советы при коронавирусе, советы Комаровского

Детский врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский, который ранее посоветовал, какие лекарства нужно иметь дома на случай коронавируса, рассказал о том, где тонкая грань между "лечитесь дома" и "слишком поздно обратились к врачу", занимаясь самолечением симптомов коронавируса.

Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге.

"Это чуть ли не самый главный вопрос в медицине, особенно в амбулаторной. И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Каждый человек, который оказывает сам себе помощь, в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают помощь самостоятельно, а задача медицины формулировать очень конкретные, очень простые показания, когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - сказал он.

Для коронавируса такими показаниями являются:

  1. температура выше 39, которая не сбивается (не снижается) после применения жаропонижающих;
  2. ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь) или пульсоксиметр показывает менее 92;
  3. заторможенное сознание (вы теряете сознание или кто-то рядом видит, что вы теряете сознание) или ведете себя неадекватно.
  4. сочетание слабости, высокой температуры и диареи  

Как сообщали Українські Новини, Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Кроме того Комаровский считает, что карантин в Украине закончится нескоро.

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