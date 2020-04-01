Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу

Детский врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский, который ранее посоветовал, какие лекарства нужно иметь дома на случай коронавируса, рассказал о том, где тонкая грань между "лечитесь дома" и "слишком поздно обратились к врачу", занимаясь самолечением симптомов коронавируса.

Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге.

"Это чуть ли не самый главный вопрос в медицине, особенно в амбулаторной. И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Каждый человек, который оказывает сам себе помощь, в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают помощь самостоятельно, а задача медицины формулировать очень конкретные, очень простые показания, когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - сказал он.

Для коронавируса такими показаниями являются:

температура выше 39, которая не сбивается (не снижается) после применения жаропонижающих; ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь) или пульсоксиметр показывает менее 92; заторможенное сознание (вы теряете сознание или кто-то рядом видит, что вы теряете сознание) или ведете себя неадекватно. сочетание слабости, высокой температуры и диареи

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Как сообщали Українські Новини, Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Кроме того Комаровский считает, что карантин в Украине закончится нескоро.