Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал о лекарствах, которые должны быть дома на случай коронавируса, считает, что самый плохой сценарий развития ситуации с коронавирусом в Украине - это пример Испании и Италии.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

"Самый плохой сценарий вы уже видели - это пример Италии, Испании. Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется. Более худшего сценария я не вижу", - считает он.

Также Комаровский сделал прогноз на отдаленную перспективу. По его нению, более худший сценарий состоит в том, что это повторяется.

"То есть, у нас нет и не будет устойчивого иммунитета, ну чисто по особенностям этого вируса или вирус будет мутировать и это будет повторяться. И мы не получим возможность создания адекватной вакцины. Вот это самый плохой сценарий", - говорит он.

В то же время Комароский считает, что в скором времени все-таки появится возможность вакцинации, а со временем проблемы с коронавирусом должны отойти на второй план.

"Скорее всего, возможность вакцинации в такой ситуации будет, это раз, уменьшение вирулентности будет, это два, третье, все чувствительные будут вынуждены погибнуть в первые один-два года. Потом человечество научиться с этим жить и скорее всего, этот вопрос вообще не будет актуален", - отметил доктор.

Еще одним самым плохим сценарием развития коронавруса Комаровский назвал экономический вопрос. Поскольку пандемия уже приводит к огромным потерям, безработице, куче проблем с тем, что сейчас происходит.

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Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал советы, какие продукты можно употреблять при коронавирусе.

Кроме того Комаровский считает, что карантин в Украине закончится нескоро.