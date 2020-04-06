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06 апреля 2020, понедельник, 12:57 512
Верховная Рада и партии 2020-04-06T12:59:00+03:00
Українські Новини
Внеочередное заседание Рады состоится 8 или 9 апреля, - Корниенко

Внеочередное заседание Рады состоится 8 или 9 апреля, - Корниенко

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Госбюджет-2020, Рада 9 созыва
Александр Корниенко
Александр Корниенко

Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 8 или 9 апреля.

Об этом председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Да, хотелось бы провести (внеочередное заседание), обсуждаются 8 и 9 апреля", - сказал он.

По словам депутата, на ближайших внеочередных сессиях планируется рассмотрение изменений в госбюджет на 2020 год, законопроектов о дополнительных мерах по поддержке пострадавших от карантина из-за коронавируса отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, а также законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

При этом Корниенко отметил, что к законопроекту о банках, который принят в первом чтении, уже подано около 5 тыс. поправок.

"...Мы только в пятницу вечером узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. И есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд", - сказал он.

Также, по словам Корниенко, Рада намерена рассмотреть 13 зарегистрированных постановлений об отмене результатов голосования за закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые блокируют его подписание.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия прогнозировал проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в госбюджет-2020 8 или 9 апреля.

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