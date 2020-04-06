У "антиколомойський закон" внесено понад 13 тис. поправок, - депутат

Депутат Верховної Ради, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявляє, що до законопроєкту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам внесено понад 13 тис. поправок.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 18:00 вже є 13 000 + поправок до законопроєкту про банки 2571-д", - написав депутат.

Железняк зазначив, що один з позафракційних депутатів подав 6 тис. поправок.

Крім цього, подано ще три пакети по 1,5 тис. поправок.

"І це ще не всі правки прийшли) Тому вітаю нас, виглядає, що абсолютний рекорд парламентаризму буде побитий двічі))", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, за словами голови партії "Слуга народу", першого заступника голови фракції в Раді Олександра Корнієнка, Рада має намір провести позачергове засідання для розгляду змін до держбюджету-2020 8 або 9 квітня, на якому також планується розглянути законопроєкт про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам у другому читанні.