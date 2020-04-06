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06 апреля 2020, понедельник, 18:19 88
Медицина 2020-04-06T18:34:11+03:00
Українські Новини
В Минздраве решили задействовать авиацию для спасения больных коронавирусом

В Минздраве решили задействовать авиацию для спасения больных коронавирусом

Ярина Вацяк
Авиация, Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как за день в Украине от коронавируса умерли шесть человек, Министерство здравоохранения решило задействовать аэромедицинские бригады для оказания помощи больным коронавирусом Covid-19.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения о коронавирусе.

"В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, во всем мире коронавирус Сovid-19 подтвердили у 1 274 956 человек, умерло 69 487, а вылечилось 262 985.

Тем временем, за прошлые сутки, 5 апреля, в Киеве коронавирусом заболели еще 22 человека, среди них двое медиков и 8-летний ребенок. Также в киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса.

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