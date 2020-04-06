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06 апреля 2020, понедельник, 16:35 659
Транспорт 2020-04-06T16:43:56+03:00
Українські Новини
Лоукостер Ryanair получил разрешение на рейсы Италия-Украину до 13 июля

Лоукостер Ryanair получил разрешение на рейсы Италия-Украину до 13 июля

Ярина Вацяк
Ryanair, Лоукост, авиарейсы, Италия-Украина
Самолет. Фото: ryanair.com
Самолет. Фото: ryanair.com

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) дало разрешение крупнейшему лоукост-авиаперевозчику Европы компании Ryanair (Ирландия), который начал массово отменять рейсы в начале марта, осуществлять полеты в Украину с 3 марта по 13 июля.

Об этом говорится в сообщении ENAC, передают Українськi Новини.

"Предоставляется временное присвоение компании Ryanair DAC следующих прав на движение по маршрутам Италия-Украина для услуг, которые будут работать до 13 июля 2020 года (протокол ENAC № 24896 от 3 марта 2020 года)", - сказано в нем.

Так, в указанный период авиакомпания может открыть и выполнять рейсы из Рима в Одессу, Львов, Киев, из Бергамо - в Киев, Львов, Одессу, Харьков, из Болоньи - во Львов, Одессу, Киев, из Катании - в Киев.

Всего предоставлено разрешение на 28 еженедельных частот для пассажирских перевозок.

На данный момент указанные рейсы отсутствуют в системе бронирования авиакомпании.

Известно, что Ryanair с 10 марта по 7 апреля отменил все свои рейсы в Италию в связи с распространением коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, самолеты компании Ryanair будут возить лекарства по странам, а рейсы отложат до июня.

Тем временем, Wizz Air приостановила полеты из Киева и компенсирует 120% стоимости билетов.

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