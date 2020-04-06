Зеленский заявил, что из-за карантина в Украине на 2 трети снизилось количество ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за период введения карантина, который ужесточили с сегодняшнего дня, количество ДТП сократилось на 63%. Об этом сообщается на официальном сайте президента. "Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - говорится в сообщении. Кроме того, президент рассказал о первом положительном моменте сначала введения карантина. "Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах", - подчеркнул он. Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в\/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города. Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу. Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.