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06 апреля 2020, понедельник, 15:49 376
Президент 2020-04-06T15:49:32+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что из-за карантина в Украине на 2 трети снизилось количество ДТП

Зеленский заявил, что из-за карантина в Украине на 2 трети снизилось количество ДТП

Ольга Фандорина
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ДТП. Перекрытие движения. Фото: lug.gр.gоv.uа
ДТП. Перекрытие движения. Фото: lug.gр.gоv.uа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за период введения карантина, который ужесточили с сегодняшнего дня, количество ДТП сократилось на 63%. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент рассказал о первом положительном моменте сначала введения карантина.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

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