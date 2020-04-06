На границах Украины и ЕС застряли сотни фур

Пока в Украине еще раз уменьшили количество пунктов пропуска на границе, на западных границах Украины со странами Европейского союза застряли сотни фур. Об этом сообщает Telegram-канал Новой таможни. Сообщается, что по состоянию на первую половину дня 6 апреля было зафиксировано следующее количество грузовиков на автомобильных пунктах пропуска: с Польшей ("Краковец"): на въезд в Украину - 100 на выезд - 100 со Словакией ("Ужгород"): на въезд в Украину - 0 на выезд - 10 с Венгрией ("Тиса"): на въезд в Украину - 0 на выезд - 170 с Румынией ("Дьяково"): на въезд в Украину - 0 на выезд - 37 Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Кабинет Министров заявил о намерении сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21. С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. После этого у пограничных пунктов пропуска со стороны Польши образовались длинные очереди из желающих попасть в Украину, до того, как закроются границы.