На границах Украины и ЕС застряли сотни фур

Пока в Украине еще раз уменьшили количество пунктов пропуска на границе, на западных границах Украины со странами Европейского союза застряли сотни фур. Об этом сообщает Telegram-канал Новой таможни.

Сообщается, что по состоянию на первую половину дня 6 апреля было зафиксировано следующее количество грузовиков на автомобильных пунктах пропуска:

с Польшей ("Краковец"):

на въезд в Украину - 100

на выезд - 100

со Словакией ("Ужгород"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 10

с Венгрией ("Тиса"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 170

с Румынией ("Дьяково"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 37

Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Кабинет Министров заявил о намерении сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

После этого у пограничных пунктов пропуска со стороны Польши образовались длинные очереди из желающих попасть в Украину, до того, как закроются границы.