Кличко еще раз допустил запрет частного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко снова заговорил о том, что в Киеве ограничат движение частного транспорта, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Касаемо возмущений по поводу моих слов про возможное ограничение частного транспорта в городе: если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые суровые ограничения. Понятно, что они будут и в столице. Ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", — заявил Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.