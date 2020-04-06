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06 апреля 2020, понедельник, 13:00 3158
Общество 2020-04-06T13:01:30+03:00
Українські Новини
Кличко еще раз допустил запрет частного транспорта

Кличко еще раз допустил запрет частного транспорта

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Автомобили, КГГА, Транспорт, Карантин, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко снова заговорил о том, что в Киеве ограничат движение частного транспорта, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Касаемо возмущений по поводу моих слов про возможное ограничение частного транспорта в городе: если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые суровые ограничения. Понятно, что они будут и в столице. Ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", — заявил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта представитель Киевской городской администрации рассказал, что городская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

Однако уже 24 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин придется ужесточить и максимально ограничить передвижение по городу.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

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