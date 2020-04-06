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06 апреля 2020, понедельник, 14:29 76
Экономика 2020-04-06T14:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна уверено растет. Курс НБУ на 7 апреля

Гривна уверено растет. Курс НБУ на 7 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока население массово вывозит за границу валюту,  Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 апреля, на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,10 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Как сообщали Україньскі Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 апреля на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Также в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, укрепился на 1 копейку до 27,44 UAH/USD.

Тем временем Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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