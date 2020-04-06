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06 апреля 2020, понедельник, 10:11 1543
Финансы 2020-04-06T10:17:16+03:00
Українські Новини
Население вывело за границу €66,4 млн

Население вывело за границу €66,4 млн

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Евро, Население, Доллары, вывод валюты
Население наращивает вывод валюты за границу
Население наращивает вывод валюты за границу

В то время, как бизнес выводит дивиденды за границу, в январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках электронных лимитов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"В 1 квартале 2020 в рамках установленных е-лимитов физические лица перечислили за границу 66,4 млн евро, а юрлица – 17,5 млн евро", - сообщили в НБУ.

В декабре 2019 года Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.

При этом Национальный банк констатировал, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил вдвое увеличить лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала с 20 января 2020 года.

В пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тем временем, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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