Офис Омбудсмена нужно менять, - нардеп Верещук

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, нужно менять. Об этом говорится в публикации «Карточный домик: Как Офис Омбудсмена превратился в инструмент в политических играх», передают Українські Новини. Верещук неоднократно критиковала работу Офиса омбудсмена. «Я не имею каких-то негативных эмоций к руководителю Офиса Омбудсмена (Денисовой) как к человеку, а относительно профессиональности, то нужно обращать внимание и улучшать ситуацию с доступом к правам человека через Омбудсмена. Мы за нее не голосовали, это человек, который работает с бывшей каденции (Рады) и я считаю, что к этому нужно возвращаться», - считает Верещук. По ее словам, следующим Омбудсменом должен быть не обязательно политик, но авторитет в сфере прав человека. Депутат подчеркивает, что нужно менять не только саму Денисову, но и тех людей, которых она привела. «Это коллектив людей, который подобрала именно она и делают оценку не ей лично, а целому институту власти – Уполномоченной по правам человека. Новый человек должен обновить те кадры, которые сейчас есть там», - подчеркнула парламентарий. Как сообщали Українські Новини, Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел. Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. НАБУ открыло три дела в отношении омбудсмена Денисовой.