Офис Омбудсмена нужно менять, - нардеп Верещук

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, нужно менять.

Об этом говорится в публикации «Карточный домик: Как Офис Омбудсмена превратился в инструмент в политических играх», передают Українські Новини.

Верещук неоднократно критиковала работу Офиса омбудсмена.

«Я не имею каких-то негативных эмоций к руководителю Офиса Омбудсмена (Денисовой) как к человеку, а относительно профессиональности, то нужно обращать внимание и улучшать ситуацию с доступом к правам человека через Омбудсмена. Мы за нее не голосовали, это человек, который работает с бывшей каденции (Рады) и я считаю, что к этому нужно возвращаться», - считает Верещук.

По ее словам, следующим Омбудсменом должен быть не обязательно политик, но авторитет в сфере прав человека.

Депутат подчеркивает, что нужно менять не только саму Денисову, но и тех людей, которых она привела.

«Это коллектив людей, который подобрала именно она и делают оценку не ей лично, а целому институту власти – Уполномоченной по правам человека. Новый человек должен обновить те кадры, которые сейчас есть там», - подчеркнула парламентарий.

Как сообщали Українські Новини, Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел.

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

НАБУ открыло три дела в отношении омбудсмена Денисовой.