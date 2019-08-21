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21 августа 2019, среда, 14:40 285
Силовые структуры 2019-08-21T17:30:03+03:00
Українські Новини
ГБР откроет дело против Денисовой

ГБР откроет дело против Денисовой

Людмила Денисова. Фото: gordonua.com
Людмила Денисова. Фото: gordonua.com

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В суд обратился с иском заявитель и сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

При этом, заявитель добавил, что получил письмо за подписью следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеевой, из содержания которого следует, что во внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований отказано в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ГБР.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ открыло три дела в отношении омбудсмена Денисовой.

НАПК нашло нарушения в е-декларациях Денисовой и просит НАБУ их расследовать.

Омбудсмен Денисова потеряла сознание в прямом эфире.

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