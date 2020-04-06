Как мыло помогает противостоять вирусам и какое средство лучше использовать. Главные советы

В то время, как в аптеки Киева завезли дезинфекторы, украинцы массово начали скупать мыло с введением карантина, поскольку все врачи призывают чаще и тщательнее мыть руки в период пандемии коронавируса. О том, в чем же "суперсила" мыла, пишет экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Так, Супрун рассказала, что мыло и воду следует использовать в первую очередь, а уже затем пользоваться спиртосодержащим антисептиком.

Что представляет собой мыло:

Молекулы мыла имеют интересное строение - в них соединилось несоединимое: с одной стороны они гидрофильные - притягиваются водой и отталкиваются жирами, с другой стороны они гидрофобные - отталкиваются водой и привлекаются жирами.

"Такое свойство - сочетать гидрофильность и гидрофобность - называется амфифильность. И именно в этом заключается суперсила мыла", - написала Супрун.

Также она отметила, что если поместить каплю масла на поверхность воды и осторожно добавить туда мыльный раствор, то капля потеряет свою форму и растворится. Это потому, что молекулы мыла, вследствие гидрофильности и гидрофобности, буквально разрывают ее на куски. Лучше всего в этом, что большинство бактерий и вирусов несколько похожи на каплю масла. Не все, но большая их часть покрытые оболочкой, состоящей из белков и жиров. И вирус SARS-CoV-2 также.

Поэтому мыло так же, как в случае с каплей масла, разрывает оболочку вируса и убивает его. А те вирусы и бактерии, которые мыло не может уничтожить, просто смываются.

Но мылу нужна помощь, именно поэтому существуют следующие рекомендации:

мыть руки часто - вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей.

тщательно - наша кожа содержит кучу неровностей и мыло надо нанести везде.

не меньше 20 секунд - процесс разрушения оболочек бактерий и вирусов, хоть и не сложный, но все же требует времени.

"По дилемме пользоваться жидким мылом или твердым - выбор остается за вами. Это правда, что на поверхности твердого мыла или лужи из воды в мыльнице могут оставаться болезнетворные микроорганизмы. Но ни одно исследование также не показало, что бактерии и вирусы с поверхности мыла способны инфицировать человека. В процессе мытья все они смываются и погибают. Поэтому твердое мыло также является действенным способом противодействия инфекционным болезням", - отметила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики.