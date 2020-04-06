подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 12:46 138
Общество 2020-04-06T13:00:12+03:00
Українські Новини
Как мыло помогает противостоять вирусам и какое средство лучше использовать. Главные советы

Как мыло помогает противостоять вирусам и какое средство лучше использовать. Главные советы

Анна Рудык
Мыло, Коронавирус, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, советы по коронавирусу, как защититься от коронавируса
Мытье рук. Фото: pixabaу
Мытье рук. Фото: pixabaу

В то время, как в аптеки Киева завезли дезинфекторы, украинцы массово начали скупать мыло с введением карантина, поскольку все врачи призывают чаще и тщательнее мыть руки в период пандемии коронавируса. О том, в чем же "суперсила" мыла, пишет экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Так, Супрун рассказала, что мыло и воду следует использовать в первую очередь, а уже затем пользоваться спиртосодержащим антисептиком.

Что представляет собой мыло:

Молекулы мыла имеют интересное строение - в них соединилось несоединимое: с одной стороны они гидрофильные - притягиваются водой и отталкиваются жирами, с другой стороны они гидрофобные - отталкиваются водой и привлекаются жирами.

"Такое свойство - сочетать гидрофильность и гидрофобность - называется амфифильность. И именно в этом заключается суперсила мыла", - написала Супрун.

Также она отметила, что если поместить каплю масла на поверхность воды и осторожно добавить туда мыльный раствор, то капля потеряет свою форму и растворится. Это потому, что молекулы мыла, вследствие гидрофильности и гидрофобности, буквально разрывают ее на куски. Лучше всего в этом, что большинство бактерий и вирусов несколько похожи на каплю масла. Не все, но большая их часть покрытые оболочкой, состоящей из белков и жиров. И вирус SARS-CoV-2 также. 

Поэтому мыло так же, как в случае с каплей масла, разрывает оболочку вируса и убивает его. А те вирусы и бактерии, которые мыло не может уничтожить, просто смываются.

Но мылу нужна помощь, именно поэтому существуют следующие рекомендации:

  • мыть руки часто - вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей.
  • тщательно - наша кожа содержит кучу неровностей и мыло надо нанести везде.
  • не меньше 20 секунд - процесс разрушения оболочек бактерий и вирусов, хоть и не сложный, но все же требует времени.

"По дилемме пользоваться жидким мылом или твердым - выбор остается за вами. Это правда, что на поверхности твердого мыла или лужи из воды в мыльнице могут оставаться болезнетворные микроорганизмы. Но ни одно исследование также не показало, что бактерии и вирусы с поверхности мыла способны инфицировать человека. В процессе мытья все они смываются и погибают. Поэтому твердое мыло также является действенным способом противодействия инфекционным болезням", - отметила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики.

Больше новостей о: Мыло Коронавирус Ульяна Супрун коронавирус в Украине советы по коронавирусу как защититься от коронавируса

​В Австралии 91-летнего мужчину задержали с грузом...
Карантин существенно повлиял на две привычки украи...
Вирус среди общества: как отличить симптомы COVID-...
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Все...
За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных
Новости
Главного врача Шотландии отправили в отставку после нарушения своих же карантинных рекомендаций 13:04
В Житомирской области третий день не могут потушить горящий лес 13:01
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Кличко еще раз допустил запрет частного транспорта 13:00
В Ивано-Франковске умерли три пациента с подозрением на коронавирус 12:59
Внеочередное заседание Рады состоится 8 или 9 апреля, - Корниенко 12:57
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok