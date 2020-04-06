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06 квітня 2020, понеділок, 12:46 23
Суспільство 2020-04-06T14:45:05+03:00
Українські Новини
Як мило допомагає протистояти вірусам і який засіб краще використовувати. Головні поради

Як мило допомагає протистояти вірусам і який засіб краще використовувати. Головні поради

Анна Рудык
Уляна Супрун, Коронавірус, коронавірус в Україні, поради щодо коронавірусу, як вберегтися від коронавірусу
Миття рук. Фото: pixabaу
Миття рук. Фото: pixabaу

В той час, як в аптеки Києва завезли дезінфектори, українці масово почали скуповувати мило з введенням карантину, оскільки всі лікарі закликають частіше і ретельніше мити руки в період пандемії коронавіруса. Про те, в чому ж "суперсила" мила, пише екс-в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Так, Супрун розповіла, що мило і воду слід використовувати в першу чергу, а вже потім користуватися спиртовмісним антисептиком.

Що являє собою мило:

Молекули мила мають цікавий склад - в них поєдналося непоєднуване: з одного боку вони гідрофільні - притягаються водою і відштовхуються жирами, з іншого боку вони гідрофобні - відштовхуються водою і залучаються жирами.

"Таку властивість - поєднувати гідрофільність і гідрофобність - називають амфільність. І саме в цьому полягає суперсила мила", - написала Супрун.

Також вона зазначила, що якщо помістити краплю олії на поверхню води і обережно додати туди мильний розчин, то крапля втратить свою форму і розчиниться. Це тому, що молекули мила, внаслідок гідрофільності і гідрофобності, буквально розривають її на шматки. Краще всього в цьому, що більшість бактерій і вірусів дещо схожі на краплю олії. Не всі, але велика їх частина вкриті оболонкою, яка складається з білків і жирів. І вірус SARS-CoV-2.

Тому мило так само, як у випадку з краплею олії, розриває оболонку вірусу і вбиває його. А ті віруси і бактерії, які мило не може знищити, просто змиваються.

Але милу потрібна допомога, саме тому існують наступні рекомендації:

  • мити руки часто - віруси можуть знову і знову потрапляти на руки з різних поверхонь.
  • ретельно - наша шкіра містить купу нерівностей і мило треба нанести скрізь.
  • не менше 20 секунд - процес руйнування оболонок бактерій і вірусів, хоч і не складний, але все ж вимагає часу.

"Щодо дилеми, користуватися рідким милом або твердим - вибір залишається за вами. Це правда, що на поверхні твердого мила або калюжі води в мильниці можуть залишатися хвороботворні мікроорганізми. Але жодне дослідження також не показало, що бактерії і віруси з поверхні мила здатні інфікувати людину. В процесі миття всі вони змиваються і гинуть. Тому тверде мило також є дієвим способом протидії інфекційним хворобам", - зазначила Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, лікар Євген Комаровський розповів, що руки можна обробляти спиртом, але необхідно враховувати той факт, що 90% спирт буде дуже сильно вражати і висушувати шкіру.

Раніше ми розповідали, як самостійно зробити безспиртовий антисептик.

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